Fire veker fengsel for drapssikta

Den femte sikta for drap eller medverknad til drap etter dobbeltdrapet i Arna, er varetektsfengsla i fire veker. Forsvarar Kaj Wigum seier at mannen i 20-åra nektar straffskuld. Fengslingsmøtet gjekk for lukka dører i Bergen tingrett. Dei to første vekene er i isolasjon utan tilgang til medium, og med brev- og besøksforbod.