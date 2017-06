Fire turistar flydd til sjukehus

Fire nederlandske turistar er henta ned frå Trolltunga og flydd til Haukeland sjukehus i helikopter. Politiet sende ut eit Sea King-helikopter etter melding om ei nedkjølt kvinne. – Ho har vist teikn til hypotermi og treng behandling, men det er truleg ikkje snakk om livstruande skadar. Resten av turfølgjet blir òg frakta til sjukehus for sjekk. Alle fire var for dårleg utrusta for å vere i fjellet, seier operasjonsleiar i politiet, Morten Kronen.