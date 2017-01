Fire priser til bergensartister

Aurora ble kåret til årets popsolist, og fikk pris for årets musikkvideo for musikkvideoen «I went too far», under Spellemannprisen i går kveld. Bergensbandet MK's Marvellous Medicine fikk Spellemannpris i blues-klassen. Alan Walkers «Faded» ble kåret til årets låt.