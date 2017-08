Fire meldt etter ruskøyring

Klokka 23.21 stansa UP ein bil i Ture Nermans veg i Bergen. Førar er mistenkt for promillekøyring. Det var fire menn i alderen 16–18 i bilen, og alle blir meldt til politiet for bruk av narkotika. Nokre blir også meldt inn for å ha narkotika på seg.