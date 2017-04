Fire i arresten i natt

Fire personer har havnet i arresten for ordensforstyrrelser i Vest politidistrikt i løpet av natten. – Sammenlignet med en vanlig lørdag har det vært stille, sier operasjonsleder Frode Kolltveit til BT. Blant annet skapte en kvinne bråk på et utested i Os, en mann på et utested i Bergen, og en mann (21) provde å stikke av fra drosjeregningen ved Lyderhorntunnelen.