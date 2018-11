Fire av ti vaiere festet

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, forteller lørdag formiddag at fire av ti vaiere er festet om bord på KNM Helge Ingstad og på land i Øygarden. Neste fase vil innebære å stramme opp fartøyet, for at arbeidere skal kunne gå om bord.