Finner ikke hus etter brannmelding

Brannvesenet er fremme i området hvor det ble meldt om at det skulle være brann i et hus i Kringlebotn i Bergen, men mistenker at det kan dreie seg om et bål. – Vi har bare fått én melding, og det var en avstandsmelding. Vi er i området, men har ikke funnet ut hvor det skal være ennå, så vi tenker vel at det mest sannsynlig kan være snakk om et bål, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen. – Det er en del røyk, men kilden er ikke lokalisert, skriver politiet på Twitter.