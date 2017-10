Fikk strippesjokk på kaffefestival

Bergens Tidende-skribent og barista Amanda Bahl deltok i helgen på kaffefestivalen Kaffikaze i Oslo, hvor det på kvelden var NM i Aeropress på Vulkan arena i Oslo. Hun satte kaffen fullstendig i vrangstrupen da to kvinner i sekstitallsklær plutselig entret scenen og kledde av seg.

OPPRØRT: Amanda Bahl er matanmelder i BT og tidligere barista. Foto: Privat

– Ville ha fag, ikke kropp

I et innlegg på sin egen hjemmeside langer hun ut mot arrangøren, design- og eventbyrået Kaffikaze.

– Jeg var der for å få faglig påfyll. Jeg hadde ingen anelse om at jeg ville bli nødt til å se på stripping, gjentar Bahl overfor NRK.

Showet varte i om lag to minutter, og de to kvinnene stoppet før de var helt nakne. Men Bahl mener likevel opptredenen var helt feil i en slik setting.

– Dette passer overhodet ikke inn i en seriøs konkurranse, og det er ikke noe kjekt å vite at pengene jeg betalte for å delta gikk til dette. Jeg skjønner ikke hvorfor de måtte involvere nakenhet, sier Bahl, som sier mange andre eagerte på samme måte som henne.

– En står der med kolleger og fagforbindelse, og da hører ikke dette hjemme der, sier bergenseren, som er mest kjent som restauranttanmelder i BT.

– Var ikke nakne

NRK har vært i kontakt med andre publikummere som var til stede i Vulkan arena lørdag kveld. De bekrefter Bahls fremstilling av hendelsen.

– Det kom totalt overraskende og helt uventet. Men damene var ikke nakne og dette skjedde tross alt på kveldstid i en setting hvor det var fest og folk ble servert alkohol. Så jeg reagerte ikke noe særlig på det, sier en deltaker som ønsker å være anonym.

Arrangør: – Hårsårt av Amanda

Arrangementskoordinator Ingri Margrethe Johnsen i Kaffikaze AS har lest kritikken fra Amanda Bahl, men ser ingen grunn til å beklage opptredenen.

– Alle kan ikke like alt, men vi angrer ikke. Dette var et burleskshow i Austin Powers-antrekk, som også var temaet for hele festivalen. Vi syntes det var kjempefestlig. Herlig underholdning, sier Johnsen.

– Har du forståelse for at Bahl reagerte?

– Ærlig talt, så synes jeg det er litt hårsårt av Amanda. Både sponsorene og publikum virket fornøyde. Det er helt greit at hun ikke likte det, men vi liker å gå litt utenfor de tradisjonelle rammene. Vi skal ikke være helt A4, vi skal ha det artig.

NRK gjør oppmerskom på at Amanda Bahl er gift med NRK-journalist Mikal Olsen Lerøen.