Fikk pris for plast-engasjement

Kenneth Bruvik fikk i dag tildet Fiskeridirektoratets miljøpris for sitt initiativ til fjerning av marint søppel. Prisen ble delt ut på messen Nor-Fishing i Trondheim. – Han har skapt og vedlikeholdt et sterkt engasjement for et renere hav, sa direktoratet i sin begrunnelse.