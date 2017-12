Fikk ikke bruke kvinneklær

Bergen fengsel får kritikk etter at en innsatt ble nektet å bruke kvinneklær, til tross for at vedkommende juridisk har endret kjønn til kvinne. – Det er for dårlig kunnskap om hvordan transpersoner skal håndteres, sier likestillingsombud Hanne Inger Bjurstrøm til BT.