Fikk forsvarlig helsehjelp på Fedje

I fjor vår åpnet fylkeslegen tre tilsynssaker knyttet til kommunelegens pasientbehandling på Fedje sjukeheim. I de to første sakene ble det konkludert henholdsvis med at behandlingen var god nok, og med at en mann (91) med blodpropp ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Nå er rapporten klar i den tredje og siste tilsynssaken, som også gjaldt manglende oppfølging av en blodproppasient. Fylkeslegen finner at enkeltdeler av behandlingen kunne vært bedre, men konkluderer med at pasienten samlet sett fikk forsvarlig helsehjelp.