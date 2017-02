Festkledd mann gikk rett fra byen til Ulriken i natt – måtte reddes av hundepatrulje

Politiet rykket ved 09-tiden søndag ut til Ulriken med hundepatrulje for å redde ned en tynnkledd og beruset mann i 30-årene.

– Han var tydelig beruset da han ringte oss klokken 08.15. Da hadde han allerede ringt en venninne som var på vei for å lete etter ham, forteller politiets operasjonsleder Kjersti Eidsnes.

Mannen har over telefonen forklart at han var ute på byen i natt, og da bestemte seg for å gå seg en tur på Ulriken.

Og til tross for beruselsen, har han kommet seg langt.

– Han er ved noe som kalles hytte nummer 79, «Fjellsol», helt oppe på toppen. Så han har gått ganske langt, sier Eidsnes.

Åpner Ulriksbanen

Politiet betegner mannen som «festkledd». Grunnen til at han har bedt om hjelp, er at han ikke vet hvilken vei han skal gå videre.

Politiet kontaktet Ulriksbanen, som egentlig åpner klokken 10, for å få betjeningen på plass tidligere for å frakte hundepatruljen til fjells.

– Vi har kalt ut Ulriksbanen, og de åpner for oss. Vi vet mannen er, og han har ikke skadet seg på noe vis. Nå håper vi han holder seg i ro, så skal det gå greit å få ham ned, sier operasjonslederen.

– Ikke noen god idé

Hun har ikke mottatt noen forklaring på hvorfor mannen bestemte seg for å bytte Bergens uteliv med fjelltur i natt.

– Men vi synes jo ikke det var noen god idé, både fordi han er beruset og ikke er kledd for vær og vind, sier Eidsnes.

Klokken 10.30 er mannen fraktet ned fra fjellet, og til legevakten for kontroll med ambulanse.

– Vi møtte ham på toppen av Ulriksbanen etter at en mann på tur hadde geleidet ham bort tid. Han var kledd i dongeribukse, skjorte, pensko og en tynn jakke, og var veldig våt og kald. Vi fikk på ham tørre klær før vi tok ham med oss på banen ned fra fjellet, sier Eidsnes.

Mannen har forklart at han var på fest da han fikk en idé om å overraske en venninne som skulle på tur på Ulriken søndag, og at han har vært på fjellet siden klokken 04 i natt.

– Han var nokså edru da vi traff på ham, og ganske flau. Jeg synes nesten litt synd på ham, sier Eidsnes.