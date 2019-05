Festa inne på kiosk i Åsane

Politiet fekk klokka 01.35 i natt melding frå ein nattevakt på Deli de Luca på Nyborg at to personar hadde tatt seg ein fest inne i kiosken. Då politiet kom fram ti minutt seinare, var dei to mennene reist. Ingenting var øydelagd, ifølge politiet.