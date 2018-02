Ferjefri E39 kraftig forseinka

Statens vegvesen opnar for at ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim først blir ferdig i 2050, skriv Klassekampen. I Nasjonal transportplan for 2010–2019 var målet ferjefri E39 innan 20 år. Det er dei store kostnadane som gir uvisse om prestisjeprosjektet.