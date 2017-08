Ferje gjekk på grunn ved Bjelkarøy

Det var klokka 02:30 natt til laurdag at Hovudredningssentralen fekk melding om at ei ferje hadde støtt på grunn ved Bjelkarøy sør for Flesland.

MF «Gjemnes» var på veg til Rubbestadneset for vedlikehald då den køyrde på eit skjær.

Sju personar, alle mannskap på ferja, var om bord då MF «Gjemnes» grunnstøtte.

– Uklart kva som har skjedd

Vestlandske AS eig halvparten av ferja, og dagleg leiar Øystein Meek fortel at dei ikkje har oversikt over kva som har skjedd enno.

– Vi har akkurat kome om bord og prøver å danne oss eit bilete over eventuelle skader.

Han fortel at dei ikkje har gjort nokre avhøyr enno.

– Vi konsentrerer oss om å berge båten i første omgang, og så vil vi avlegge ein rapport til myndigheitene når all informasjon er på plass, seier han.

Det var på Bukken ved Bjelkarøy at MF «Gjemnes» sette seg fast.

Ingen skadde

Totalt sju personar var om bord då ferja støtte på grunn, men ingen av desse vart skadde.

– Ferja har ingen store skadar, fortel Asbjørn Viste i Hovudredningssentralen.

No må vatnet stige før dei kan gjere noko meir.



– Vi ventar på flo sjø slik at vi kan berge ferja, opplyser Viste.



Flo er venta ca. klokka 14.00 i ettermiddag.

MF Gjemnes har gått på sambandet Kaupanger-Gudvangen i sommar.

Politibåten rykte ut

Operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Terje Magnussen seier at politibåten rykte ut til staden og at skipperen måtte ta blåsetest.

– Det er ikkje mistanke om promillekøyring, fortel han.