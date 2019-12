Det var Hovudredningssentralen som meldte at MF «Fedjefjord» grunnstøytte like utanfor kaia på Sævrøy i Nordhordland i føremiddag.

Ifølge BT, som først melde om grunnstøytinga, fekk alle passasjerar om bord på seg redningsvest.

Ferja var på veg frå Sævrøy til Fedje, då den skal treft land på babord side på veg ut mot open sjø.

– Situasjonen er under kontroll. Ferja går tilbake til kai for eiga maskin, meldte HRS.

REDNINGSVEST: Passasjerane har tatt på seg redningsvest og ferja skal få hjelp av slepebåt. Foto: Anne Gro Gulla / 03030-tipser

Alle passasjerar trygt i land

Klokka 11.45 seier politiet til NRK at ferja har problem med å legge til kai på normalt vis, fordi den har skadar i baugen.

Men ferja ligg inne til kai og dei jobbar klokka 12.00 med å fortøye den skikkeleg, opplyser HRS.

Klokka 12.15 bekreftar politiet at alle passasjerar har kome seg trygt i land. Ingen har behov for helsehjelp.

TIL KAI IGJEN: Bilde frå Marine Traffic viser at MF Fedjefjord var komen seg til kai klokka 11.38. Foto: Marine Traffic / Skjermdump

Gjekk på land på veg til Fedje

Ifølge reiarlaget Norled er det 15 passasjerar og eit mannskap på sju om bord. Ingen skal ha blitt skadd i grunnstøytinga.

Anne Koppang er ein av passasjerane på ferja. Til BT fortel ho at ferja køyrde inn i fjellsida på ei øy på veg ut frå Sævrøy kai.

– Vi høyrde fleire kraftige dunk og vart sjølvsagt vettskremde. Me har fått på oss redningsvestar og ligg no utanfor ferjeleiet og ventar på ein losbåt, fortel Koppang til NRK.

– Hol i skroget

Norled seier dei er i dialog med mannskapet og passasjerane på ferja. Koppang seier dei fekk beskjed på ferja om at det var gått hol på eit av skroga på ferja.

– Me forstår at dette kan oppfattast som svært dramatisk for dei reisande og det beklagar me sterkt, seier kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Norled.

Slepebåt skal ta ferja til land

Vest politidistrikt melder at dei også har patruljar på veg. Dei skal handtere mottak av passasjar til land og avhøyre vitne om det som har skjedd.

Norled opplyser at ferja no ligg kring 150 meter frå kai. Dei ventar på bistand frå ein slepebåt som skal hjelpe dei det siste stykket inn igjen til land.

Det er berre ei ferje som trafikkerer sambandet Fedje – Sævrøy, så alle avgangar er naturleg nok inntil vidare innstilt.

Det blir satt opp skyssbåt for transport av passasjerar. Første båt har avgang frå Sævrøy klokka 12.30.