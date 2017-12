Fergen gikk trolig på grunn

Fergen mellom Årsnes og Varaldsøy i Kvinnherad gikk trolig på grunn på sørspissen av Varaldsøy. Det sier regionsjef i Norled, Inge Andre Utåker. Skaden på fergen er så godt som tettet. Skaden er to og tre meter lang og fem cm bred og ligger to meter under vannlinjen. Fergen ligger fortsatt til kai på Varaldsøy.