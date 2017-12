Ferge med 13 passasjerer grunnstøtte – holdt flere hundre meter feil kurs

Torsdag morgen i forrige uke begynte MF «Hordaland» å ta inn vann under overfarten mellom Årsnes og Varaldsøy i Kvinnherad.

– Det var ganske mye vann, og situasjonen ble der og da betegnet som kritisk av mannskapet, sa Inge André Utåker, regionsjef i fergeselskapet Norled, til NRK.

13 fergepassasjerer og et mannskap på seks måtte evakueres. Fergen sperret for annen trafikk etter å ha kommet seg til Varaldsøy for egen maskin, men ble torsdag formiddag flyttet til en tømmerkai i nærheten.

Der har fergen blitt undersøkt, og Norled har også hatt samtaler med mannskapet.

Det har ført dem til konklusjonen om at fergen grunnstøtte, og at det skyldtes menneskelig svikt.

– Innledningsvis var vi usikre på om den hadde gått på grunn eller truffet noe i sjøen, som en flytebrygge, eller lignende. Men nå har vi funnet ut at fergen gikk på grunn, og at årsaken er menneskelig svikt. Dessverre, sier regionsjef Utåker.

FEIL KURS: «Feilnavigeringen var så stor som avviket fra den vanlige kurslinjen til hjørnet av Varaldsøy, der fergen traff. Anslagsvis 0,2 n mil», skriver Norled-sjef Inge André Utåker i en e-post til NRK.

– Var uoppmerksom

Utåker vil ikke gå i detaljer om hva som skjedde i minuttene før grunnstøtingen var et faktum, men forteller at fergen traff land ved «hjørnet» av Varaldsøy.

Det betyr at fergen avvek anslagsvis 0,2 nautiske mil (ca. 370 meter) fra sin normale kurslinje, opplyser Utåker.

– Dette kommer ganske raskt til å gå over til å være en personalsak, og den vil jeg ikke kommentere. Det er likevel ikke til å skjule at vakthavende navigatør har vært uoppmerksom i flere kritiske minutter, sier Utåker.

Navigatøren er avhørt av politiet og har levert utåndingsprøve, som ikke ga utslag.

– Vi ser svært alvorlig på dette, og går inn i det så grundig som vi kan, sier Utåker.

Den ansatte følges også opp.

– Først må vi ta vare på ham som person, og så må vi se om det får følger for ham. Men det blir en personalsak, sier regionsjefen.

ALVORLIG: – Vi ser svært alvorlig på dette, og går inn i det så grundig som vi kan, sier regionsjef i fergeselskapet Norled, Inge André Utåker. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ute av rute i flere måneder

Fergen har altså ligget ved tømmerkaien utenfor Varaldsøy siden torsdag. Der har dykkere vært nede og forsøkt å tette hullet i skroget, men uten hell.

Dermed har flere lugarer i fergen måttet rives for å komme til hullet fra innsiden. Nå skal hullet tettes med betong, forteller Utåker.

Dette vil bli gjort i løpet av et par dager, før fergen skal fraktes til verksted. Der må MF «Hordaland» gjennomgå en omfattende rehabilitering, blant annet etter vannskader på flere lugarer og det elektriske anlegget.

– Fergen er nok ikke i rute igjen før ut i februar, anslår Utåker.

PUMPER: Fergen tok inn vann i front. Hovedredningssentralen sendte Sea King-helikopter med pumpe for å få ut vannet. Foto: 03030-tipser

