Ferge kjørte på land i tett tåke

Både biler og passasjerer kom seg raskt av fergen. Fergesambandet Hatvik-Venjaneset ble innstilt etter hendelsen, men fergen ble satt i drift igjen klokken 19.

– Det har vært tykk tåke i området og under innseiling til Hatvik har fergen kommet skjevt inn. Den har vært borti et berg, sier administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i Fosen Namsos sjø.

Hun fortalte like etter klokken 16 at det ikke var observert store skader på fergen, men at den likevel måtte undersøkes nærmere.

– En dykker er på vei og skal undersøke fergen under vann. I tillegg skal sjøfartsdirektoratet se på den, det er rutine ved denne typen hendelser, sa Tennås like etter klokken 18.00.

TÅKEFULLT: Det var tett tåke ved Hatvik da fergen grunnstøtte. Foto: 03030-tipser

Hørte smell

– Vi satt i salongen og like før vi skulle legge til kai, kom et brått smell. Vi løp ut på dekk og så at det fortsatt var et stykke til vi skulle legge til kai, men at fergen hadde truffet noe på veien, sier Ulf Kjetil Hjellestad, som var passasjer på fergen.

Han forteller at passasjerene ikke opplevd hendelsen som veldig dramatisk.

– Folk bevarte roen, vi har opplevd brå bevegelser på fergen før, sier Hjellestad