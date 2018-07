Norsk eks-politiker utestengt fra Europarådet på livstid etter etisk brudd

Tidligere Frp-politiker Karin Woldseth strippes for tittelen som æresmedlem av Europarådets parlamentarikerforsamling. Ifølge en uavhengig gransking har hun brukt tilgangen til forsamlingen for å lobbyere for diktaturet Aserbajdsjan.