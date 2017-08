Ferge har gått på grunn

02:30 fikk Hovedredningssentralen melding om at MF «Gjemnes» hadde gått på grunn på Bjelkarøy sør for Flesland. Totalt syv personer befant seg om bord, men ingen skal være skadde, og det er heller ingen skade observert på ferga så langt, opplyser Asbjørn Viste i Hovedredningssentralen. – Nå venter vi på flo sjø slik at vi kan få berget fergen. Det vil skje ca. klokken 14.00, sier han.