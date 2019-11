Fengslet for overgrep på to barn

En mann fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett for overgrep mot to barn. Ifølge BT er han i slekt med barna. Mannen ble pågrepet tirsdag etter at saken ble anmeldt i høst. Mannens forsvarer sier til avisa at han erkjenner straffskyld.