Fengslet for flere forhold

En 22 år gammel mann ble i dag fengslet i fire uker, siktet for flere forhold. Han skal blant annet ha gjennomført flere innbrudd hos folk mens de sov, og i minst ett tilfelle har folk våknet og oppdaget at han var inne i huset. Mannen ble pågrepet og fengslet grunnet faren for gjentakelse.