Fengsla etter vald

Ein 26 år gamal mann er varetektsfengsla i fire veker, etter at ein mann vart funne forslått på Hylkje søndag kveld. 26-åringen, som er frå Baltikum, er mistenkt for å ha vore valdeleg mot sin eigen kamerat, skriv BT. Han er sikta for heile 43 straffbare forhold, mellom anna køyring i rusa tilstand og fleire mindre tjuveri.