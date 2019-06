Fengselsøya seld for 11,8 mill kr

Ulvsnesøy i Osterøy kommune vart torsdag kveld seld etter ein hektisk bodrunde. Øya med alle 24 bygningane gjekk for heile 44 prosent over prisantydninga på 8,2 mill kr. Stiftinga som sel den tidlegare fengselsøya skal bruka inntektene til veldedige føremål for born og unge.