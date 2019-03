Fengsel treng hjelp

Behovet for psykisk helsehjelp hos dei innsette i Vik fengsel er aukande, skriv Sogn Avis. Fengselsleiar Roy Egil Stadheim har difor bede om eit møte med Helse Førde for å diskutere situasjonen. Stadheim seier til avisa at han håpar fengselet skal få meir ressursar til å hjelpe seg med.