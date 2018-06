«Pusen» (2) reddet etter fem timer lang aksjon

– Det er helt forferdelig. Virkelig grusomt. Det er babyen vår!

Matmor står og følger med på brannvesenet sitt arbeid. I fem timer har de prøvd med alle redskaper å berge Nordhus' katt ut av et vannrør i Skålevikstølen i Bergen.

Katten lyder navnet «Pusen» og har vært savnet i tre døgn.

– Det som er skjedd er at den er havnet nesten 80 meter inn i røret. Vi har tatt oss lenger og lenger inn og prøver å få den ut, forklarer vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen i Hordaland.

– Dette tar vi på høyeste alvor

Katten skal ha gått inn et stort vannrør, og sklidd lenger og lenger ned og inn i røret. Bergen Vann har også vært på stedet for å søke etter katten med kamera. De fikk øye på den, og kunne konstatere at den var i live.

INNE I DETTE RØRET: Katten har gått inn i røret høyt oppe, og sklir lenger og lenger ned. Brannvesenet håper å få ham ut lenger nede. Foto: Erling Johnsen / NRK

– Det er liv der nede, og da er målet vårt å få den ut og til sin rette eier. Vi har på langt nær gitt opp, sier vaktkommandøren.

Ifølge NRKs fotograf på stedet er røret nå blokkert slik at katten ikke kommer seg lenger inn. Samtidig prøver de nå etter over fire timer å dusje katten nedover mot en åpning.

INSPEKSJON: Bergen Vann inspiserte røret og kunne skimte katten der inne. Foto: Erling Johnsen / NRK

– Det er vår plikt å prioritere slike hendelser, så dette tar vi på høyeste alvor. Primærmålet vårt er at katten skal opp, og vi står på til vi har en løsning, sier Helge Lund ved 110-sentralen.

Katten sklir lenger og lenger ned

– Brannvesenet har vært helt fantastiske, sier matmor Tone Nordhus.

Hun har hatt en tøff dag. Hun har fulgt med på bergingsaksjonen, uten å kunne bidra annet enn å rope på kjæledyret sitt.

– Jeg håper bare de får fatt i ham, for jeg tror ikke den kommer seg opp igjen. Det er bratt der inne, og han sklir ned, forteller hun.

Katten har vært en del av familien i tre snart tre år, og har aldri vært borte i mer enn en halv dag. Nå har den ikke vært hjemme siden lørdag.

– Derfor skjønte vi at noe var galt, sier hun.