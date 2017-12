Fem tatt for ruskjøring

Politiet har siden sent tirsdag kveld og i løpet av natten stoppet fem bilister i bergensområdet, fra Øygarden til Rådal, mistenkt for ruspåvirkning. De fleste av bilførerne, fire menn og én kvinne, er i 40-årene. Noen er mistenkt for å ha vært påvirket av alkohol, andre av andre rusmidler. Flere har fått beslaglagt førerkortene. – Det er litt mange på en natt. De burde finne andre måter å transportere seg på, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Lars Geitle.