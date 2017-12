Fem suspendert i vekterfirma

Et vekterfirma har suspendert en leder og fire ansatte etter at de i går ble siktet for brudd på dopingloven, skriver BT. Til sammen ti menn ble pågrepet under politiets aksjon, og det ble gjort beslag av ulike dopingmidler, ulovlige våpen og narkotika.