Fem lettere skadet i bilulykke

Fire personer blir fraktet til Haukeland sykhehus og en til legevakt etter at to biler kolliderte ved avkjøringen til Ytre Arna på Arnavegen. – To personer satt fast i den ene bilen fordi låsen hadde låst seg. Fire personer beskrives som lettere skadet. Bilene må taues bort, men trafikken i området sklir fint, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.