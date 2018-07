Fem helikoptre parkerte samtidig

I flere timer søndag var luftambulansene i både Bergen, Førde, Ål, Arendal og Dombås satt på bakken på grunn av hviletidsbestemmelser, skriver BA. Leder for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen, Øyvind Østerås, mener det viser stort behov for en ekstra luftambulanse til Vestlandet. Luftambulansetjenesten HF sier nei, men har planer om en felles koordineringssentral, som ifølge dem vil gi færre tilfeller av at helikoptrene er indisponerte samtidig.