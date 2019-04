Fem fikk forelegg på Osterøy

Tre personer ble bøtelagt for ulovlig bruk av mobiltelefon i en kontroll på fylkesvei 567, Valestrandsvegen, på Osterøy. To andre bilførere ble bøtelagt for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet i 80-sonen på stedet var 92 kilometer i timen.