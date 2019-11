Fem fikk beltegebyr på Bømlo

Fem personer fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte under en kontroll på Bømlo. En bilfører fikk gebyr for ikke å ha med førerkortet. Politiet skrev også ut bøter for kjøring med knust frontrute, mangel på hovedlys og dårlig sikring av tilhengerlast.