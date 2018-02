Fekk palle med varer over seg

Ein lastebilsjåfør i 20-åra blir køyrd til legevakten etter at han fekk ei palle med varer over seg. Uhellet skjedde i det sjåføren lasta ut to paller som var stabla i høgda. – Truleg har den øvste velta og falle på han. Han blir teken til legevakt for sjekk, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit.