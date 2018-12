Fekk 8000 i bompengegebyr

Eit utanlandsk vogntog fekk 8000 kroner i bot for ikkje å ha på plass autopassbrikke i ein rutinekontroll i Hardanger måndag. Statens vegvesen stansa vogntoget i ein sju timar lang kontroll på Brimnes. I tillegg fekk eit anna vogntog (biletet) bruksforbod for å ha for dårleg sikra last. Eit tredje køyretøy mangla kjettingar før turen over Hardangerviddda. Vegvesenet kontrollerte til saman 14 køyretøy. Blant desse mangla to vognkort og éin sjåfør førarkort.