Fekk 12.000 i bot for desse dekka

Eit vogntog blei stansa ved Seljestad kontrollstasjon på E134 laurdag kveld og fekk ikkje køyra over Haukeli. Årsaka var slitne dekk, opplyser Statens vegvesen. Seks av dekka var under lovleg mønsterdjupnad og føraren fekk eit dekkgebyr på 12.000 kroner. Sjåføren måtte snu og skifta dekk før vedkomande fekk køyra over fjellet.