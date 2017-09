Feilsøker langs kabel

BKK har lokalisert kabelen som førte til strømbrudd under sykkel-VM. Den går mellom Korskirkeallmenningen og Bispegaten, og BKK driver feilsøking for å finne ut nøyaktig hvor feilen ligger. – Vi regner med å finne den i løpet av de neste timene. Så må vi grave den opp for å se hva som har gått galt, opplyser Anne Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgiver i BKK.