Fedje kommune med flest 100 år

Kommunen der det er flest personer over 100 år relativt til folketallet, er Fedje kommune i Hordaland, skriver NTB. Den lille kommunen, som har et innbyggertall på 561, har to personer som er overhundre år. – Det er uansett selvfølgelig kjekt at de trives hos oss og lever gode liv, sier ordfører i kommunen, Stian Herøy (H).