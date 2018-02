Fartøy med motorstopp

Fartøyet "Geo Sea" har fått motorstopp i Selbjørnsfjorden. Det er sju personer ombord, men ikke fare for at skipet skal reke på land. Fergen "Raunefjord" yter assistanse. Det fører til at avgangen fra Halhjem klokken 16 og fra Sandvikvåg klokken 16.45 utgår, melder Fjord1. Det ble først meldt at det var havforskningsfartøyet "G. O. Sars", som hadde problemer. Dette er ikke riktig.