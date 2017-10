Farfar bygde eige busskur til Amalie (7)

– Eg pleier å sitte her sånn at eg ser når bussen kjem!

Amalie Taranger Litlabø går i 2. klasse ved Litlabø skule på Stord. Ved vegen er det ikkje noko busskur, så ho har stått ute i allslags vêr og venta.

Men sist veke kom farfar, Svein Litlabø, trillande ned til vegen med ei overrasking, skriv avisa Sunnhordland.

– Me har jo hatt skuleungar sjølv her, men det har aldri vore noko busskur. Som far og no bestefar har det vore vondt å sjå på dei stå ute i regnet.

SAMAN I BUSSKURET: Amalie Taranger Litlabø og farfar Svein Litlabø. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Gamal hestekjerre

Han tok ei gammal hestekjerre han hadde ståande og byrja snikra. Etter eit par-tre dagar var det vesle raudmåla huset klart.

Namnet på skuret har blitt «bussventaren», med eigen benk, store vindauge og kvitmåla lister.

– Eg trudde det skulle bli eit heilt vanleg busskur. Eg visste ikkje at busskuret skulle bli lagd ut av ei hestevogn, seier Amalie oppglødd.

– Men ser bussen deg når du sit her?

– Når eg ser bussen då går eg ut av busskuret og bort til vegen.

– Og kva sa bussjåføren då han såg busskuret?

– Han sa: Så fint busskur du har, seier Amalie og smiler.

STORE VINDAUGE: Det ny busskuret er vakkert frå alle kantar. Her sett frå baksida. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Manglar busskilt

Farfar har planta blomar rundt skuret, og laga to steintroll til det unike busstoppet. Men pyntinga er ikkje ferdig.

– Det hadde vore frykteleg kjekt å få på plass eit skikkeleg skilt til å henge opp som viser at det er eit busstopp. Kanskje vi finn noko som kan brukast.

Og om du lurte: Det er ikkje berre Amalie som kan bruke busskuret.

– Det er til bruk for alle som soknar til det, seier farfar Svein.