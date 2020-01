De neste to dagene er det ventet svært høy vannstand flere steder i Norge.

– På onsdagen er det ventet svært høy vannstand på Vestlandet sør for Stad. Det er en mulighet for at det kommer vann inn på Bryggen i Bergen, sier meteorolog Lars Andreas Selberg.

Natt til onsdag mellom klokken 01–03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13–15 kan en vente seg en vannstand på 65–80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellene.

– Oransje farevarsel betyr at det er en alvorlig situasjon og at en må være forberedt, supplerer kollega på Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

Meteorologisk institutt varsler at de vurderer rødt farevarsel for Rogaland og Sørlandet.

Se liste over alle steder hvor farevarslene gjelder lenger nede i saken.

HØY VANNSTAND: Slik så det ut på Bryggen i Bergen i 2016. Da var det varslet stormflo, og havnivå på 20–25 cm over bryggekanten. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Vannet kan stige med over én meter nær Oslo

Også i hovedstaden ser meteorologene at vannstanden kan stige de neste dagene.

Mandag formiddag sender de ut oransje farevarsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud på strekningen fra venskegrensen til Åna Sira.

Natt til onsdag er det ventet svært høy vannstand. Vannet kan ifølge farevarselet stige til 90-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, og vannstanden blir høyest nær Oslo.

Årsaken til den høye vannstanden og de mange farevarslene rundt om i landet, er ifølge Selberg tre ulike ting.

– Det har akkurat har vært fullmåne, og påvirkningen fra månen fører til høyere vannstand. I tillegg ligger det et lavtrykk over oss, og et veldig stort og kraftig lavtrykk i nærheten av Irland.

Vannet stiger fra tirsdag

Allerede fra tirsdag formiddag kan vannstanden i Vestland fylke komme 45–55 cm over høyden som er oppgitt i tidevannstabellene. Selberg ber alle som befinner seg langs kysten om å ta forbehold.

– Har man båt bør man sjekke fortøyningen. Det kan også være lurt å ta vekk verdifulle ting fra naust, for det er en mulighet for at det kan komme vann inn. Det er bare å forberede seg.

FAREVARSEL: Meteorolog Lars Andreas Selberg ber alle som befinner seg langs kysten om å ta forbehold. Foto: Cato Kristensen / NRK

Her er det meldt høy vannstand (gult farevarsel):

Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag på strekningen Ryvarden til Leka. Tirsdag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 45–55 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark på strekningen Andenes til Nordkapp: Mandag ettermiddag ventes det vannstand på 35–45 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 14 og 17, først i sørlige områder.

Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland på strekningen Stad til Andenes. Mandag ettermiddag er det ventet vannstand på 45–55 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden vil være på det høyeste mellom klokken 12 og 15, tidligst i sør.

Her er det meldt svært høy vannstand (oransje farevarsel):

Vestlandet sør for Stad på strekningen Åna Sira til Stad. Onsdag er vannstanden estimert til 65–80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15.

Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud på strekningen fra venskegrensen til Åna Sira. Natt til onsdag er det ventet svært høy vannstand, estimert til 90-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, høyest nær Oslo.

Møre og Romsdal på strekningen fra Stad til Frøya. Onsdag ettermiddag er vannstanden estimert til 65–75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15.

Se alle Yr sine farevarsler her.