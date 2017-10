Faren over på Mongstad

Totalt 109 tilsette blei evakuert etter at ein lekkasje oppstod i ei pumpe i samband med bensinproduksjon på Mongstad. Lekkasjen blei isolert klokka 09 og alle tilsette er på veg tilbake, opplyser administrerande direktør Rasmus Wille. – Me tar ingen sjansar i slike sjansar. No er lekkasjen isolert og faren er over.