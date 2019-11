Fare for høy luftforurensing

Fra torsdag 7. november er det fare for perioder med høy luftforurensning i trafikkerte strøk i Bergen. Fra torsdag til lørdag er det ventet lite vind, oppholdsvær og mulighet for inversjon, melder Bergen kommune. Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med gratis kollektivtilbud og forhøyede bompenger.