Far sikta for vald mot egen son

Riksadvokaten har bestemt seg for å ta ut tiltale mot Hardanger-mannen som i 2014 blei sikta for vald mot sin då seks veker gamle son. Det opplyser gutten sin bistandsadvokat Johannes Romstad til Bergens Tidende. Foreldra blei arresterte i sin heim i Hardanger, mistenkte for vald mot barnet, som ifølgje politiet hadde alvorlege hovudskader. Statsadvokaten la først saka vekk i fjor.