Far og son kjempar om same ordførarjobb

Sonen Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn er ordførarkandidat for Senterpartiet, som blei jamstore med KrF i årets kommuneval.



Dermed er både far og son aktuelle til å bli den nye ordføraren etter at sittande ordførar Per Lerøy (Ap) truleg må gi klubba vidare.

– Det er spanande, og litt artig. Eg tykkjer det er supert at han har engasjert seg i lokalpolitikken, seier Helge Dyrkolbotn om sonen.

Saman i formannskapet

Verken far eller son trur det vil bli noko stort problem å samarbeide politisk, trass den nære relasjonen.

– Det trur eg går fint. No ser det ut til at vi begge hamnar i formannskapet, så det kan jo bli kjekt, seier sonen.

Han er vald inn i kommunestyret for første gang, medan faren har mange år bak seg i lokalpolitikken i Nordhordland.



– Vi får heller ta nokre diskusjonar rundt søndagsmiddagen dersom noko må blåsast ut, seier senior.

Dei to er stort sett einige i dei fleste politiske saker, men sonen nemner mellom anna abortsaka som døme på ei sak der dei har ulike syn.

– Men det er ikkje ei sak vi kjem til å ta opp i kommunestyret, seier sonen.

– Så det blir ikkje krangling i kommunestyresalen?



– Nei, vi er båe rolege og sindige typar. Det får heller bli rundt middagen, svarar den yngste Dyrkolbotn.

PÅ STAND: Under valkampen sto Helge og sonen Bjørn Inge Dyrkolbotn på stand for kvart sitt parti. I midten Gjertrud J Dyrkolbotn, som er gift med sonen og som sto på lista for SV. Foto: Privat



Samde om avtale

Etter at forhandlingane kom i gang, har Senterpartiet, KrF og Høgre blitt samde om ein førebels avtale som dei vil tenkje over fram til måndag, ifølgje lokalavisa Strilen.

Arbeidarpartiet er framleis største parti i Austrheim, men gjekk tilbake med over sju prosentpoeng frå førre lokalval.

KrF gjekk fram frå 12,1 til 14,6 prosent, noko som har styrka Dyrkolbotn sitt mandat til å bli ordførar.



Varaordføraren vil truleg gå til Høgre, som blei nest største parti.

Helge Dyrkolbotn stadfestar at forhandlingane no er sett på pause til over helga.

– På måndag vil eg anta at vi greier å kome med ein avklaring på dei forhandlingane vi har hatt no, seier Dyrkolbotn.