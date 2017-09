Torsdag døde Djabrail (6) på Rikshospitalet etter at en lege på Haukeland universitetssykehus forvekslet to sprøyter og satte feil medisin i hodet hans.

135 nordmenn under 19 år døde som følge av feilbehandling mellom 2007 og 2016, ifølge tall NRK har fått fra Norsk pasientskadeerstatning.

Seks år gamle Djabrail har dødd etter en feilbehandling av en kreftsvulst.

SISTE BILDET: Djabrail møtte sykehusklovnene kort tid før han fikk den fatale sprøyten. Foto: Privat

Ikke tort og svie

Men verken Djabrails foreldre eller andre pårørende av barn som dør, kan forvente mye erstatning fra det offentlige.

– Det er ingen praksis for å gi erstatning for tort og svie i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning til NRK.

I korthet er prinsippene for offentlig erstatning slik:

Barn som overlever og blir avhengig av hjelp, vil kunne få en større sum.

Voksne som dør og hadde forsørgeransvar, vil også kunne utløse større erstatning.

Men barn som dør, fører ikke til slike økonomiske tap. Derfor blir erstatningssummene små.

– Det vanlige er at pasientskadeerstatningen til barn som dør, dekker utgifter til begravelse og eventuelt andre utgifter foreldrene har hatt i forbindelse med feilbehandlingen, sier pasientombud i Hordaland Rune Skjælaaen.

– Mitt inntrykk er at foreldre forstår det når vi forklarer hvordan systemet fungerer, legger han til.

Må vurdere søksmål

De som mener de bør ha en større erstatning, må enten ty til forsikringsordninger eller gå til søksmål mot sykehus eller helsepersonellet, ifølge Skjælaaen.

– Det er slik regelverket fungerer, bekrefter advokat Jan Inge Thesen.

Han representerer Lom-Ali Sulejmanov og Fatima Jusjukajeva, foreldrene til Djabrail. De to vurderer nå å gå til erstatningssak mot sykehuset og legen som satte sprøyten på seksåringen.

Advokaten er likevel klar på at han mener dagens praksis for pasientskadeerstatning er mangelfull.

– Det er et politisk spørsmål hvilken pris man skal sette på et tapt liv. Og jeg mener det kan være et hull i lovverket, sier Thesen.

