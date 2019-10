Får ikkje selja sider

Hardanger Cideri får ikkje lov til å selja den alkoholhaldige sideren sin på Bondens marked i Bergen, skriv BA. Årsaka er at dei sel frå eit telt. Alkohollova seier mellom anna at salsløyvet gjeld for eit bestemt lokale. Dermed blir det eit tolkingsspørsmål, skriv avisa.