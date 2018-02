Får ikkje kontakt med sakna kvinne

Ni frivillige frå Røde Kors deltek i søket etter en kvinne på Kvamskogen i Hordaland. Leitemannskapa trur dei veit kor kvinna er, men ho har lite batteri og er tynnkledd. Ho ringte naudnummeret 18.30. Politiet trur at ho no er tom for straum.