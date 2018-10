Får ikkje folkerøysting om Vestland

Hordaland fylkesting avviser å be innbyggjarane i Hordaland og Sogn og Fjordane seia ja eller nei til fylkessamanslåing. Terje Kollbotn (Raudt) meiner at regjeringa ikkje har oppfylt føresetnadane fylkestinget sette for samanslåing, men han fekk ikkje fleirtal.