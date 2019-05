Får gratis hotellopphold

Tirsdag omtalte NRK den enorme givergleden fra privatpersoner til Emthe Kathrin Vollstad (42). Sunnmøringen skal gjennom to måneders kreftbehandling i Bergen, men kjæresten fikk ikke dekket opphold på pasienthotellet for å være til stede under behandlingen. Nå har også en hotellkjede meldt seg, og gir kjæresten gratis opphold med full pensjon i Bergen i to måneder. – Dette var det beste som kunne skje, skriver Vollstad på Facebook-siden sin.